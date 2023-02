Shadow Warrior 3: Definitive Edition und kostenloses Upgrade angekündigt

Autor:, in / Shadow Warrior 3

Shadow Warrior 3: Definitive Edition erscheint am 16. Februar für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC. Dazu wurde es als kostenloses Update für Besitzer angekündigt.

Die überaus flinken Entwickler von Flying Wild Hog und deren hyperaktiver Tanzpartner Devolver Digital haben angekündigt, dass die Shadow Warrior 3: Definitive Edition am 16. Februar auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X erscheinen wird. Wer Shadow Warrior 3 bereits besitzt, erhält ein kostenloses Update auf die Definitive Edition, die mit neuen Features und Leistungsverbesserungen aufwartet.

Die Definitive Edition von Shadow Warrior 3 ist eine mit neuem Leben erfüllte, extrem gewalttätige Mischung aus rasantem Gunplay, messerscharfen Nahkämpfen und einer spektakulären Reise durch eine zauberhafte, mythische Welt. Spielerinnen und Spieler testen ihre Fähigkeiten im brandneuen Überlebensmodus, New Game Plus und Hardcore-Modus – aber immer schön auf die Drachen aufpassen!

Die ultimative Steigerung

Der Überlebensmodus, der nach Abschluss der Hauptgeschichte verfügbar ist, ist ein völlig neuer Spielmodus, der aus drei neuen Kampfarenen besteht und stundenlanges neues Gameplay bietet. Wer die Herausforderung meistert, kann sich drei neue Waffenskins holen!

In Erinnerungen schwelgen

Im Kapitelauswahlmenü kann man zurückgehen, fehlende Upgrades sammeln und einige der magischsten Momente von Lo Wang erneut erleben.

Lo-Wangs Mojo

New Game Plus bietet eine neue Möglichkeit, die ultraviolette Action des Story-Modus von Shadow Warrior 3 zu erleben. Es warten zusätzliche Herausforderungen, Belohnungen und Skins, um Lo-Wang den so dringend benötigten Selbstvertrauensschub zu geben!

Manche mögens hart!

Der neue Hardcore-Schwierigkeitsgrad bietet die bisher härteste Version von Shadow Warrior! Nichts für Zartbesaitete.

Wie ein Shogun

Im Heldenmodus, einem herausfordernden Modus, der sein Leben auf eine begrenzte Anzahl von Respawns verkürzt, muss Lo-Wang zeigen, was er kann. Mit spektakulären Finishern kann die Anzahl der Respawns erhöht werden – aber wenn sie aufgebraucht sind, ist der Fortschritt für immer verloren.

Parole: Konsole!

Die PlayStation 5- und Xbox Series S|X-Versionen werden mit maßgeschneiderten Verbesserungen verwöhnt, darunter PS5-Haptik & Controller-Lautsprecher-Unterstützung und neu abgestimmte Leistungsmodi. Wählt zwischen butterweichen 60fps für besonders rasante Gewalt oder wunderschöne 4K-Grafik bei 30fps – für ein wahrhaft filmisches Erlebnis.