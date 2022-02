Shadow Warrior 3: First-Person-Shooter erreicht Goldstatus

Autor:, in / Shadow Warrior 3

Über den offiziellen Twitter Kanal des Spiels Shadow Warrior 3 gaben die Studios Devolver Digital und Flying Wild Hog bekannt, dass sich das Spiel den Goldstatus erreicht hat und die ersten Review-Codes an die Medien versendet werden.

Die Entwicklung ist also abgeschlossen und das Spiel in einer „fertigen“ Fassung. Somit bleibt dem Studio noch bis zum 01. März Zeit, an einem Tag-Eins-Update zu arbeiten und den Spielern genug Zeit für Vorfreude und Vorbestellungen inklusive Teil 1 &2:

Hier nochmal der Release-Trailer zum Spiel: