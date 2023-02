Shadow Warrior 3: Lo Wang ist definitiv zurück, brutaler als zuvor

Autor:, in / Shadow Warrior 3

Lo Wang ist in Shadow Warrior 3 zurück! Noch absurder, noch sarkastischer und noch brutaler metzelt ihr euch durch die Horden von Dämonen.

Shadow Warrior 3 Definitive Edition bedeutet blutige Kämpfe und brutaler Humor im Spiel von Flying Wild Hog.

In Shadow Warrior 3 Definitive Edition übernehmt ihr wieder die Kontrolle über den Söldner und Ninja Lo Wang, der diesmal eine Reise in die Dämonenwelt unternehmen muss, um ein mächtiges Artefakt zu finden, das die Welt retten könnte.

Die Reise führt durch eine Vielzahl von gefährlichen Umgebungen, darunter alte Tempel, unterirdische Städte und futuristische Anlagen.

Wie in den vorherigen Spielen der Serie stehen die Kämpfe im Mittelpunkt. Als Spieler kämpft ihr gegen eine Vielzahl von Dämonen und andere Feinden, und könnt dabei auf eine große Auswahl an Waffen und Fähigkeiten zurückgreifen. Ein neues System namens „Bleeding Edge“ wurde eingeführt, das es euch erlaubt, eure Waffen mit Upgrades und Mods zu verbessern, um sie noch tödlicher zu machen.

Neben den blutigen Kämpfen enthält Shadow Warrior 3 auch den unverwechselbaren Humor, für den die Serie bekannt ist. Ihr werdet erneut Lo Wangs sarkastische Kommentare und seine absurd-komischen Dialoge genießen können, während ihr euch durch die Levels kämpt und Rätsel löst.

In einem neuen Video zeigen wir euch einen ersten Eindruck zur Definitive Edition von Shadow Warrior 3. Genehmigt euch das Video und teilt eure Meinung in den Kommentaren und sagt uns, was ihr von dem Spiel haltet. Shadow Warrior 3: Definitive Edition ist ab sofort im Xbox Game Pass Abo enthalten.

