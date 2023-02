Shadow Warrior 3: Lo Wang meldet sich in der Definitive Edition zurück

Autor:, in / Shadow Warrior 3

Die Shadow Warrior 3: Definitive Edition ist jetzt erhältlich und vom ersten Tag an im Xbox Game Pass verfügbar. Passend dazu gibt es einen neuen Launch-Trailer!

Lo Wang ist zurück! Mal wieder! Shadow Warrior 3: Definitive Edition, die ultimative Version von Flying Wild Hog und Devolvers messerscharfem, pulsierendem Ego-Slice-em-up, ist JETZT für PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X und im Xbox Game Pass erhältlich.

Das Spiel bietet verbesserte Grafik und Gameplay-Performance, während man im neuen Hardcore-Modus die eigenen Schwertkünste unter Beweis stellt, allerlei Dinge im New Game Plus aufmischt oder im Survival-Modus, die ziemlich blutigen Herausforderungen in der Kampfarena meistert.

Shadow Warrior 3 wurde neu abgemischt, überarbeitet und mit neuem Leben erfüllt. Es gibt das Spiel in 4K für das volle Kinoerlebnis – oder man probiert den atemberaubenden 60fps Performance-Modus aus, der die energiegeladenen Kämpfe des Spiels besonders flüssig zum Leben erweckt.

Das Spiel Shadow Warrior 3 wurde bereits von euch gekauft? Keine Sorge: Dann gibt’s ein kostenloses Upgrade auf die Definitive Edition für euch.