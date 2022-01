Shadow Warrior 3: Neue Details und Release-Termin in Kürze

Ursprünglich sollte Shadow Warrior 3 im letzten Jahr erscheinen, wurde dann aber auf das Jahr 2022 verschoben. Jetzt verspricht Entwickler Flying Wild Hog, dass der Shooter bald ein Release-Datum erhält und man will in naher Zukunft weitere Details zum Spiel bekannt geben.

Shadow Warrior 3 is coming in 2022 and guess what year it is now?

More details and an exact release date coming soon! pic.twitter.com/jdHqF9xwjY

— Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) January 3, 2022