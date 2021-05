Shadow Warrior 3: Neue Sneak Peeks in der kommenden Woche

Wie der offizielle Twitter Kanal von Shadow Warrior 3 bestätigt, werden in der nächsten Woche neue Sneak Peeks zum Spiel veröffentlicht werden. Der kurze, angehängte Clip bietet einen Vorgeschmack auf vielleicht neues Gameplay-Material.

New sneak peeks of Shadow Warrior 3 starting next week courtesy of @IGN!https://t.co/OgXsbn2V0C pic.twitter.com/26SRHgvaz2 — Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) April 30, 2021

Nach Shadow Warrior 2 kehren Lo Wang und Orochi Zilla zurück, um einen Drachen zu jagen. Im Gegensatz zum Vorgänger sind die Level von Shadow Warrior 3 alle handgefertigt und Wang hat einige neue Bewegungswerkzeuge, wie den Enterhaken und das Wandlaufen. Außerdem gibt es ein neues Exekutionssystem, bei dem man die Fähigkeit eines besiegten Gegners übernehmen kann.

So werden Kämpfe neben einer Vielzahl von Waffen zu strategischen Angelegenheiten, bei denen es darum geht, zu entscheiden, welche Fähigkeit des Gegners in der aktuellen Situation am effektivsten ist, und ihn dann dafür zu erschlagen.

Shadow Warrior 3 soll noch in diesem Jahr für PC erscheinen.