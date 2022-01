Shadow Warrior 3: Spielzeit liegt bei ungefähr acht Stunden

Entwickler Flying Wild Hog hat sich humoristisch zur Spielzeit des sich derzeit in Entwicklung befindlichen Shooters Shadow Warrior 3 geäußert. In Anspielung auf Dying Light 2 Stay Human wurde bekannt gegeben, dass es 500 Stunden benötige, um den Titel 60 Mal zu beenden.

Nimmt man den Taschenrechner zur Hand, kommt man somit auf 8,3 Stunden Spielzeit für die einmalige Beendigung des Shooters. Ob die Angabe alle Geheimnisse, zusätzliche Schwierigkeitsgrade, Extra-Modi usw. umfasst oder lediglich das einmalige Durchspielen der Hauptgeschichte ist unklar.

Shadow Warrior 3 will take 500 hours to complete 60 times. pic.twitter.com/LmVc6og82e

— Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) January 11, 2022