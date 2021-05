Shadow Warrior 3: Weitere Waffen im rasanten Trailer vorgestellt

IGN First hat einen neuen Trailer zum kommenden Shadow Warrior 3 veröffentlicht. Dieser zeigt in rasanten und blutigen Szenen einige der deftigsten Schießeisen im Spiel.

Vorgestellt werden die Crimson Bull Schrotflinte mit zielsuchendem Sucker Punch-Upgrade und die an Cowboys erinnernde The Outlaw mit dem Feuer-Munitions-gewährendem Igniter-Upgrade und dem Poppin’ Heads-Upgrade, das sogar Köpfe zum Platzen bringt. Die Sidekicks gibt euch zwei Uzis in die Hände, die mit dem Paralyser-Upgrade Gegner auf der Stelle erstarren lassen. Den Abschluss bildet das Dragontail Katana, das kurz am Ende des Videos zu sehen ist.

Shadow Warrior 3 erscheint laut dem Trailer im Laufe des Jahres für Xbox One, PlayStation 4 und PC.