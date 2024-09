Shadows of Doubt: Detektiv-Sim ist ab sofort verfügbar

Shadows of Doubt, das bei den Steam Awards 2023 für das „innovativste Gameplay“ nominiert wurde, ist ein immersives Investigations-Erlebnis, das Spieler in die Rolle eines Privatdetektivs versetzt.

Spieler erkunden vollständig simulierte Städte und treffen auf ihrer Jagd nach einem Serienmörder auf individuelle Bürger mit eigenem Namen, Job, Wohnung und Tagesablauf.

Sie verwenden eine Vielzahl von Gadgets, um Beweise zu finden, Verdächtige zu untersuchen und jeden Fall auf ihre Weise anzugehen, in einer Stadt, in der jeder ein Verdächtiger sein könnte. Sie scannen Fingerabdrücke, durchsuchen Anrufprotokolle, lesen private E-Mails, bestechen Bürger, überprüfen Kameraaufnahmen, knacken Schlösser, brechen Türen auf und sabotieren Sicherheitssysteme.

Mit verschiedenen Möglichkeiten, die Fälle zu lösen, haben Spieler die Wahl, welche Art von Detektiv sie sein wollen.

Shadows of Doubt – Neue Features in Version 1.0:

PC-Spieler können sich das 1.0-Update für Shadows of Doubt herunterladen, um auf die neuen Inhalte zuzugreifen. Die PS5- und Xbox Series X|S-Versionen enthalten alle Inhalte bereits zum Start.

„Nach jahrelanger harter Arbeit unseres kleinen Teams ist Shadows of Doubt nun endlich draußen“, so Cole Jefferies, Gründer und Director von ColePowered Games.

„Ich bin unfassbar stolz auf das, was wir geschaffen haben, und ich hoffe, dass jeder sich wieder und wieder gerne ins Spiel stürzt. Ich lade euch ein, die dystopische Stadt in Shadows of Doubt zu erkunden.“