Shadows of Doubt: Physische Edition angekündigt

Für Shadows of Doubt wurden physische Editionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S angekündigt.

Fireshine Games und ColePowered Games freuen sich, ankündigen zu können, dass eine physische Ausgabe der preisgekrönten Detektivsimulation Shadows of Doubt in diesem Herbst für PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein wird.

Shadows of Doubt, das bei den Steam Awards 2023 für das „Innovativste Gameplay“ nominiert wurde und noch in diesem Jahr für PS5 und Xbox Series X|S erscheint, ist ein immersives Verbrechenslösungserlebnis, das den Spieler in die Rolle eines Privatdetektivs versetzt.

Erkundet vollständig simulierte Städte und trefft einzelne Bürger, die alle einen eigenen Namen, einen eigenen Job, eine eigene Wohnung und einen eigenen Tagesablauf haben, während ihr einen Serienmörder aufspürst.