Shadows of the Damned: Hella Remastered: Grasshopper Direct mit neuen Eindrücken

Schaut euch in einem umfangfreichen Grasshopper Direct-Video die neuen Eindrücke von Shadows of the Damned: Hella Remastered an.

Shadows of the Damned: Hella Remastered wurde in einem neuen Grasshopper Direct ausführlich vorgestellt. Das Behind the Scenes Special wurde dazu mit Shinji Mikami ausgestrahlt.

Bereits vergangene Woche wurde verkündet, dass Shadows of the Damned: Hella Remastered am 31. Oktober 2024 veröffentlicht wird.