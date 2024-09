Shadows of the Damned: Hella Remastered: Konsolenversion in Japan zensiert

Auch das Remaster von Shadows of the Damned wird in Japan auf Konsolen wieder nur zensiert erhältlich sein.

Ende Oktober erscheint Shadows of the Damned: Hella Remastered für Konsolen und PC. Suda51 bestätigte nun, dass das Spiel in Japan wieder nur zensiert erscheinen wird.

Die Einstufungsbehörde CERO hatte das Original schon damals nur in zensierter Form für Konsolen zugelassen.

Die PC-Version wird in Japan hingegen unzensiert erhältlich sein, da CERO Videospiele auf dieser Plattform nicht einstuft.

Suda51 erklärte im Interview mit GameSpark: „Wir mussten zwei Versionen des Spiels erstellen, was eine echte Herausforderung ist. Beim Remastering des Spiels mussten wir zwei Versionen gleichzeitig entwickeln, was eine enorme Auswirkung auf unser Arbeitspensum hatte und die Entwicklungszeit verlängerte.“

Laut Mitschöpfer Shinji Mikami fehlt es CERO am Verständnis des Prozesses beim Spielen eines Videospiels.

Er brachte seine Frustration zum Ausdruck und sagte: „Ich denke, es ist eine seltsame Situation, dass es Leute gibt, die ausgefallene Spiele spielen wollen, und es gibt diejenigen, die keine Spiele spielen, die versuchen, ihr Vergnügen zu verhindern, indem sie diese Werke durch Vorschriften einschränken.“ Suda51 fügte den Worten Mikamis hinzu: „Wenn regionale Beschränkungen auferlegt werden, haben wir keine andere Wahl, als uns daran zu halten, aber ich frage mich immer, was der Spieler darüber denkt. Wenn zum Beispiel viele Leute die PC-Version auf Steam kaufen, weil sie es ohne Einschränkungen spielen wollen, wäre das ein bisschen traurig, wenn man bedenkt, dass es auf einer Vielzahl von Plattformen erhältlich ist. „Ich frage mich, an wen sich die Beschränkungen richten – zumindest glaube ich nicht, dass sie an die Kunden gerichtet sind, die das Spiel spielen.“

Shadows of the Damned: Hella Remastered erscheint am 31. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC.