Shadows of the Damned: Hella Remastered: Nachfolger abhängig vom Erfolg des Remasters

Ein Nachfolger zu Shadows of the Damned: Hella Remastered ist abhängig davon, ob das Remaster erfolgreich ist.

Es ist mehr als ein Jahr her, seit Grasshopper Manufacture ein Remaster von Shadows of the Damned angekündigt hatte.

Das Actionspiel wird am 31. Oktober unter dem Namen Shadows of the Damned: Hella Remastered veröffentlicht und Garcia Hotspur wieder in die höllische Unterwelt führen.

Doch wie geht es danach weiter?

Goichi Suda, besser bekannt als Suda51, sagte als Gründer des Studios, dass man einen Nachfolger in Betracht ziehe, sofern sich das Remaster gut verkaufen würde und die Fans dies auch wollen.

„Wenn sich das Remaster gut genug verkauft, und wenn es den Anschein hat, dass genügend Leute es wirklich wollen, dann wäre eine Art Fortsetzung der Serie auf jeden Fall etwas, an dem wir in Zukunft zumindest arbeiten würden“, so Suda 51.

Hättet ihr Lust, einen Nachfolger von Shadows of the Damned zu spielen?