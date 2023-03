Shame Legacy: Survival-Horror jagt Spieler durch ein Sektendorf

Destructive Creations schickt Spieler in Shame Legacy in ein verlassenes Sektendorf. Das Survival-Horror-Spiel in der First-Person-Ansicht, entwickelt von Fairyship Games und Revenant Games, erscheint am 30. Mai 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC.

Shame Legacy spielt im 19. Jahrhundert und lässt Spieler nach dem Gegenstück einer historischen Wuttherapiesitzung verwirrt aufwachen. Schnell findet ihr euch inmitten einer Jagd wieder, bei der ausgerechnet ihr die Beute seid.

Spieler nutzen Schleich- und Fluchtelemente, um diesem Horrorszenario zu entkommen, während sie feststellen, dass das Vermächtnis der Familie sie offenbar auf unvorhergesehene Weise eingeholt hat.

Beim Lösen von Rätseln vermeiden Spieler den Kontakt zu Dorfbewohnern, die verdammt schnell sind, sobald sie euch hören oder sehen. Als Verteidigung gegen eingreifende Bewohner dient euch ein gewöhnlicher Gehstock als Waffe.

Erste Eindrücke liefert der Ankündigungs-Trailer: