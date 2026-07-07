Shard Squad: Neues Indie-Highlight startet bald auf allen großen Plattformen

Shard Squad wird am 30. Juli 2026 offiziell für Konsolen veröffentlicht und erweitert seinen bisherigen PC-Launch auf ein breites Plattform-Line-up.

Der Titel erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Zusätzlich wird auch eine Version für Xbox auf PC verfügbar sein.

Entwickelt und veröffentlicht von Nuntius Games, kombiniert Shard Squad schnelle Action im „Bullet Heaven“-Stil mit strategischen Team-Mechaniken. Spieler stellen ein Team aus sogenannten Shards zusammen – Elementarwesen mit individuellen Fähigkeiten und Synergien.

Im Mittelpunkt steht das Überleben gegen Wellen von Gegnern und Bossen, während unterschiedliche Builds und Kombinationen jedes Durchlaufen der Spielrunden verändern.

Das Spiel bietet beim Launch rund 20 Stunden Content und umfasst unter anderem 28 spielbare Shards, über 200 Gegnertypen, 59 Bosse sowie zahlreiche Relikte und Synergie-Mechaniken. Zusätzlich sind lokale Koop-Funktionen sowie vollständig vertonte Zwischensequenzen in mehreren Sprachen enthalten.