Shenmue III: Alle Xbox-Spieler müssen jetzt aktiv werden

Wer Shenmue III auf der Xbox erleben will, muss jetzt aktiv werden und in weniger als 30 Sekunden ein kurzes Formular ausfüllen. Dabei müsst ihr nur Xbox Series X/S als Plattform anklicken und mitteilen, welche Verbesserungen ihr euch im Spiel wünscht und welche Erinnerungen ihr an Shenmue habt.

Und dabei ist es gänzlich egal, ob ihr selbst etwas mit Shenmue anfangen könnt oder nicht, denn ihr wisst, dass sich Tausende Xbox-Spieler dieses Spiel auf der Xbox-Konsole wünschen und somit zählen wir auch auf eure Unterstützung, selbst, wenn euch das Spiel persönlich vielleicht nicht interessiert. Und wenn ihr jetzt noch einen großen Moment als Erinnerung benötigt, nehmt gerne folgende Beispiele: „Ryos vision of his father while meditating on the morning of the last day of work“ oder „Hiking through Guilin with Shenhua in Shenmue 2“.

Das Formular zur Umfrage findet ihr über den folgenden Link:

Wer von euch hat heute eine gute Gamer-Tat vollbracht und das Shenmue III-Formular ausgefüllt und sich das Spiel für die Xbox Series X/S gewünscht?