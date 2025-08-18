Shenmue III Enhanced: Enhanced-Edition für Xbox, PlayStation, Switch und PC angekündigt

Shenmue III erscheint in überarbeiteter Version für PS5, Xbox Series, Nintendo und PC!

Mit Shenmue III Enhanced erscheint eine technisch und funktional überarbeitete Version des ursprünglich 2019 veröffentlichten Action-Adventures.

Die Neuauflage wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo-Konsolen sowie PC über Steam und den Epic Games Store verfügbar sein. Ziel der Enhanced-Version ist es, das Spielerlebnis zu modernisieren, ohne den ursprünglichen Charakter des Spiels zu verändern.

Die grafischen Verbesserungen umfassen unter anderem hochauflösende Texturen in 4K sowie eine gesteigerte Detailtiefe in Umgebungen und Charaktermodellen. Unterstützt werden zudem moderne Upscaling-Technologien wie DLSS und FSR, sofern die jeweilige Plattform dies ermöglicht.

Die allgemeine Performance wurde optimiert, was sich in kürzeren Ladezeiten und flüssigerem Gameplay niederschlägt.

Inhaltlich wurde die Spielwelt erweitert, indem die Bevölkerungsdichte in der Stadt Niaowu erhöht wurde. Dadurch wirkt die Umgebung lebendiger und dynamischer.

Spielerinnen und Spieler können zwischen einer klassischen Kameraperspektive, die an die ersten beiden Teile der Reihe erinnert, und der modernen Ansicht wählen. Zusätzlich wurden verschiedene spielmechanische Anpassungen vorgenommen, darunter eine optionale Modifikation des Ausdauer-Systems, automatische Gesundheitsregeneration vor Kämpfen sowie reduzierte finanzielle Hürden für den Spielfortschritt.

Die Interaktionsmöglichkeiten wurden ebenfalls erweitert. So lassen sich Zwischensequenzen und Gespräche überspringen, und die Zeitfenster für Quick-Time-Events wurden vergrößert, um die Zugänglichkeit zu verbessern. Die Menüführung und Benutzeroberfläche wurden überarbeitet, um die Navigation zu erleichtern und hilfreiche Hinweise beim Einkauf im Spiel zu bieten.

Alle neuen Funktionen und Anpassungen lassen sich individuell aktivieren oder deaktivieren. Damit bleibt es euch überlassen, ob ihr die Verbesserungen nutzen oder das Spielerlebnis in seiner ursprünglichen Form beibehalten möchtet.

Ein Upgrade-Angebot für Besitzer der Originalversion auf PS4 oder PC ist geplant, nähere Informationen dazu sollen in Kürze folgen.

Wichtigste Merkmale

Verbesserte Grafik und Leistung – Schärfere Texturen, reichere Details, schnellere Ladezeiten und flüssigeres Gameplay.

4K-Textur-Uplift – Verfeinerte, detailliertere Umgebungen und Charaktere.

DLSS/FSR-Unterstützung – Hochskalierung in hoher Qualität ohne Leistungseinbußen (nur für unterstützte Plattformen).

Erhöhte NPC-Dichte – Das Stadtdorf Niaowu fühlt sich lebendiger an, da mehr Charaktere die Straßen bevölkern.

Klassischer Kameramodus – Eine optionale Kameraperspektive, inspiriert von Shenmue und Shenmue II, neben der modernen Ansicht.

Gameplay-Tweaks – Optionale Anpassungen des Ausdauersystems, Wiederherstellung der Gesundheit vor Kämpfen und reduzierte Geldbarrieren für einen reibungsloseren Spielfortschritt.

Verbesserte Interaktionen – Optionen zum Überspringen von Zwischensequenzen und Gesprächen, erweitertes Zeitfenster für Quick-Time-Events für ein leichteres Gameplay.

Verbesserte Menüs und Benutzerfreundlichkeit – Optimierte Navigation und hilfreiche Kaufwarnungen.

Optionalität an erster Stelle – Alle wichtigen Änderungen können umgeschaltet werden, um das ursprüngliche Erlebnis für Puristen zu erhalten.

Ein Veröffentlichungsdatum für Shenmue III Enhanced wurde nicht bekannt gegeben.