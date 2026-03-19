Shenmue III Enhanced: Erscheint mit neuen Features und Editionen

Shenmue III Enhanced wurde offiziell vorgestellt und kann bereits in mehreren Editionen vorbestellt werden.

ININ Games und YS NET haben Shenmue III Enhanced offiziell angekündigt und gleichzeitig die Vorbestellungen gestartet. Das Spiel erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC via Steam.

Ein genauer Veröffentlichungstermin soll in den kommenden Wochen folgen.

Die Enhanced-Version bringt zahlreiche technische Verbesserungen mit sich. Dazu zählen überarbeitete 4K-Texturen, schnellere Ladezeiten, flüssigeres Gameplay sowie Unterstützung für DLSS und FSR.

Auch die NPC-Dichte wurde erhöht, wodurch Orte wie Niaowu lebendiger wirken.

Neben der Technik gibt es auch Gameplay- und Komfort-Anpassungen. Optional lassen sich unter anderem das Ausdauer-System anpassen, Kämpfe zugänglicher gestalten oder QTE-Zeitfenster erweitern.

Zudem gibt es Skip-Funktionen für Dialoge und Zwischensequenzen sowie eine klassische Kameraperspektive im Stil der ersten beiden Teile. Alle Änderungen sind optional, um das ursprüngliche Spielerlebnis zu bewahren.

Inhaltlich bleibt das Spiel seiner DNA treu: Spieler begleiten Ryo Hazuki auf seiner Reise durch eine detailreiche Welt, trainieren Kampfkünste, interagieren mit NPCs und entdecken Geheimnisse in einer ruhigen, erzählerisch geprägten Open-World.

Zusätzlich werden mehrere Editionen angeboten. Neben der Standardversion erscheinen eine Special Edition (74,99 €) mit Blu-ray-Dokumentation und Artbook sowie eine umfangreiche Collector’s Edition (199,99 €) mit Figur, Artprints und weiteren Sammlerstücken.

Was ist neu in Shenmue III Enhanced?

Erlebt die bisher ausgereifteste Version von „Shenmue III“ mit folgenden Features:

Verbesserte Grafik und Leistung – Schärfere Bilder, flüssigeres Gameplay und schnellere Ladezeiten

4K-Textur-Upgrade – Detailliertere Umgebungen und Charaktermodelle

DLSS-/FSR-Unterstützung – Mehr Leistung ohne sichtbare Qualitätseinbußen

Erhöhte NPC-Dichte – Ein lebendigeres und immersiveres Niaowu

Klassischer Kameramodus – Erlebt das Spielgefühl von Shenmue I & II erneut

Gameplay-Optimierungen – Optionale Ausdaueranpassungen und ein flüssigerer Spielfortschritt

Verbesserte Interaktionen – Cutscenes überspringen, verlängertes QTE-Timing und mehr

Optimierte Menüs und Benutzerführung – Bessere Navigation und hilfreiche Hinweise

Maximale Flexibilität – Passt euer Spielerlebnis individuell an oder bleibt dem Original treu

Diese erweiterte Ausgabe bringt das legendäre Abenteuer auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2, wobei die Switch-2-Version auch als vollständige physische Ausgabe erhältlich ist.

Hier der neue Trailer: