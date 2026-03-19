Shenmue III Enhanced: Erscheint mit neuen Features und Editionen

ININ Games und YS NET haben Shenmue III Enhanced offiziell angekündigt und gleichzeitig die Vorbestellungen gestartet. Das Spiel erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC via Steam.
Ein genauer Veröffentlichungstermin soll in den kommenden Wochen folgen.
Die Enhanced-Version bringt zahlreiche technische Verbesserungen mit sich. Dazu zählen überarbeitete 4K-Texturen, schnellere Ladezeiten, flüssigeres Gameplay sowie Unterstützung für DLSS und FSR.
Auch die NPC-Dichte wurde erhöht, wodurch Orte wie Niaowu lebendiger wirken.
Neben der Technik gibt es auch Gameplay- und Komfort-Anpassungen. Optional lassen sich unter anderem das Ausdauer-System anpassen, Kämpfe zugänglicher gestalten oder QTE-Zeitfenster erweitern.
Zudem gibt es Skip-Funktionen für Dialoge und Zwischensequenzen sowie eine klassische Kameraperspektive im Stil der ersten beiden Teile. Alle Änderungen sind optional, um das ursprüngliche Spielerlebnis zu bewahren.
Inhaltlich bleibt das Spiel seiner DNA treu: Spieler begleiten Ryo Hazuki auf seiner Reise durch eine detailreiche Welt, trainieren Kampfkünste, interagieren mit NPCs und entdecken Geheimnisse in einer ruhigen, erzählerisch geprägten Open-World.
Zusätzlich werden mehrere Editionen angeboten. Neben der Standardversion erscheinen eine Special Edition (74,99 €) mit Blu-ray-Dokumentation und Artbook sowie eine umfangreiche Collector’s Edition (199,99 €) mit Figur, Artprints und weiteren Sammlerstücken.
Was ist neu in Shenmue III Enhanced?
- Erlebt die bisher ausgereifteste Version von „Shenmue III“ mit folgenden Features:
- Verbesserte Grafik und Leistung – Schärfere Bilder, flüssigeres Gameplay und schnellere Ladezeiten
- 4K-Textur-Upgrade – Detailliertere Umgebungen und Charaktermodelle
- DLSS-/FSR-Unterstützung – Mehr Leistung ohne sichtbare Qualitätseinbußen
- Erhöhte NPC-Dichte – Ein lebendigeres und immersiveres Niaowu
- Klassischer Kameramodus – Erlebt das Spielgefühl von Shenmue I & II erneut
- Gameplay-Optimierungen – Optionale Ausdaueranpassungen und ein flüssigerer Spielfortschritt
- Verbesserte Interaktionen – Cutscenes überspringen, verlängertes QTE-Timing und mehr
- Optimierte Menüs und Benutzerführung – Bessere Navigation und hilfreiche Hinweise
- Maximale Flexibilität – Passt euer Spielerlebnis individuell an oder bleibt dem Original treu
Diese erweiterte Ausgabe bringt das legendäre Abenteuer auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2, wobei die Switch-2-Version auch als vollständige physische Ausgabe erhältlich ist.
Hier der neue Trailer:
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich bin bei Teil 2 noch recht weit am Anfang. Müsste ich auch mal wieder weiter zocken
Dann kommt es endlich auf die Series X? Wie geil. Da habe ich so geflucht, dass es nicht auf der Xbox erschienen ist.
Shenmue III für die Xbox? Wie geil ist das denn bitte? Hole ich mir. Jetzt noch die Bayonetta Nachfolger und ich bin glücklich🥰🥰🥰
Was habe ich Shenmue auf der Dreamcast geliebt. Shenmue II gab es dann auf der Xbox. Dass Shenmue III exklusiv auf die PS ging, war einfach nur mies.
Einen Abstrich würde ich da aber noch machen. Das Spiel kriegt von mir keinen Vollpreis. Das ist von 2019.
Finde auch dass das einfach eine miese Nummer war. Kenne ich von Sony aber nicht anders. Aber wie heißt es so schön? Lieber zu spät als nie🤣🤣🤣
Ja, Vollpreis dafür zu verlangen wäre schon frech finde ich. Werden sie aber denke ich nicht verlangen.
Oh cool, dann ist der dritte auch endlich auf XB.
So eine Reihe, die ich immer mal nachholen wollte. Hatte nie eine DC und kannte es deswegen nur durch Bekannte, die immer davon geschwärmt haben.
Hab mir dann nach Release auf XB Bilder dazu angeschaut und nuja…man sieht dem Spiel halt schon sein alter an.. kA ob das Gameplay gut gealtert ist.
Shenmue ist auch keine Reihe für die breite Masse. Die Spiele sind schon sehr eigenwillig
Hätte sie halt so alla Yakuza eingeordnet und die Spiele mag ich.
Habe die ersten beiden Teile geliebt auf meiner Dreamcast. Ich hoffe der Dritte hängt da nicht nach.
als es neu rauskam und mein damaliger Stammhändler die DC Japan Version im Sortiment hatte, konnte ich (trotz Warnung des Stammhändlers aufgrund der Sprachbarriere) nicht anders und hatte es direkt gekauft (beim DC konnte man sich dank der Speicherkarte auch um das Kätzchen kümmern…tut zwar nichts zur Sache, wollte es aber dennoch erwähnt haben 😁).
Nachdem ich drei Wochen an einer Stelle hing fand ich heraus, das ich nur jmd bestimmtes anrufen mußte um weiterzukommen. Ab da lief es supi und gab keine weiteren „Schwierigkeiten“ mehr. war damals auf dem DC echt ein geniales Spiel!
Na endlich…wurde aber auch Zeit nach all den Jahren 🥳🥳
Ja endlich ist es soweit, lange genug gewartet.
Muss ich noch nachholen, sehr gut 👍.
Na endlich 😂, hab hier schon ewig 1 und 2 auf der pile, jetzt gibts n super Grund mit 3 durch zu starten 😁