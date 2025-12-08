Shenmue III Enhanced: Shenmue 4 Fake-Skandal wegen gefälschtem Trailer-Video

51 Autor: , in News / Shenmue III Enhanced
Übersicht
Image: SEGA

YS Net warnt vor falschem Shenmue-4-Trailer – Studio prüft rechtliche Schritte gegen die Urheber!

YS Net, das von Spielelegende Yu Suzuki gegründete Studio, hat sich offiziell zu einem angeblichen Shenmue-4-Trailer geäußert, der in der vergangenen Woche in sozialen Netzwerken für Aufsehen sorgte.

Das mehr als vier Minuten lange Off-Screen-Video wurde in den sozialen Medien als erster Blick auf den nächsten Teil der Shenmue-Reihe verbreitet und erreichte schnell eine große Reichweite innerhalb der Community.

Das Studio stellte nun klar, dass das Material keinerlei Verbindung zu YS Net habe und nicht aus interner Entwicklung stamme. Vielmehr gehe man davon aus, dass es sich um ein künstlich erzeugtes oder manipuliertes Video handle, das ohne Zustimmung des Studios verbreitet wurde.

YS Net erklärte weiter, dass man derzeit mögliche rechtliche Schritte prüfe, um die Verbreitung des falschen Materials zu stoppen und Verantwortung gegenüber der Shenmue-Fanbase zu übernehmen.

Die Verwirrung rund um das gefälschte Video unterstreicht die anhaltende Sensibilität im Umfeld der Shenmue-Reihe, die seit Jahren von Spekulationen über eine mögliche Fortsetzung begleitet wird.

Das Fake-Video gibt es hier zu sehen:

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Shenmue III Enhanced

51 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  4. Mysterio 36635 XP Bobby Car Raser | 08.12.2025 - 23:30 Uhr

    Teil 1 konnte mich noch gut fesseln aber dann war auch irgendwie die Luft raus und ich hab Teil 2 nicht mal mehr angefangen

    0
  5. Hammerlore 18320 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 08.12.2025 - 23:47 Uhr

    Da kommt noch ne Menge Ärger auf uns alle zu, wenn man kaum einem content trauen kann bzw. alles hinterfragen muss. Bei Text ja ganz normal, das man das tut. Bei Video/Audio… puhh

    0

Hinterlasse eine Antwort