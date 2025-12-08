Shenmue III Enhanced: Shenmue 4 Fake-Skandal wegen gefälschtem Trailer-Video

YS Net, das von Spielelegende Yu Suzuki gegründete Studio, hat sich offiziell zu einem angeblichen Shenmue-4-Trailer geäußert, der in der vergangenen Woche in sozialen Netzwerken für Aufsehen sorgte.

Das mehr als vier Minuten lange Off-Screen-Video wurde in den sozialen Medien als erster Blick auf den nächsten Teil der Shenmue-Reihe verbreitet und erreichte schnell eine große Reichweite innerhalb der Community.

Das Studio stellte nun klar, dass das Material keinerlei Verbindung zu YS Net habe und nicht aus interner Entwicklung stamme. Vielmehr gehe man davon aus, dass es sich um ein künstlich erzeugtes oder manipuliertes Video handle, das ohne Zustimmung des Studios verbreitet wurde.

YS Net erklärte weiter, dass man derzeit mögliche rechtliche Schritte prüfe, um die Verbreitung des falschen Materials zu stoppen und Verantwortung gegenüber der Shenmue-Fanbase zu übernehmen.

Die Verwirrung rund um das gefälschte Video unterstreicht die anhaltende Sensibilität im Umfeld der Shenmue-Reihe, die seit Jahren von Spekulationen über eine mögliche Fortsetzung begleitet wird.

Das Fake-Video gibt es hier zu sehen: