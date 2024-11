Shenmue III: Veröffentlichungsrechte jetzt bei ININ Games

Autor:, in / Shenmue III

Die Veröffentlichungsrechte für Shenmue III gehen an ININ Games über.

ININ und YS NET geben bekannt, dass das Publishing von Shenmue III ab heute offiziell an ININ Games übertragen wird.

Nach der vorangegangenen Zusammenarbeit bei Air Twister wird damit die Beziehung zwischen ININ Games und YS NET vertieft. ININ Games ist bekannt für sein Engagement, geliebte Titel zu feiern und freut sich darauf, Shenmue III in seine nächste Phase zu führen.

Diese Zusammenarbeit markiert den Beginn eines neuen Kapitels für Shenmue III, wobei ININ Games eng mit YS NET zusammenarbeitet, um das Erbe der Serie zu ehren und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie noch mehr Fans auf der ganzen Welt zugänglich gemacht wird.

Über ININ Games: ININ Games hat es sich zur Aufgabe gemacht, klassische und einzigartige Spiele auf moderne Plattformen zu bringen, immer mit dem größtmöglichen Respekt vor der ursprünglichen Vision eines jeden Titels. Mit einem umfangreichen Portfolio an nostalgischen Remasters, beliebten Wiederveröffentlichungen und neuen IPs bleibt ININ Games leidenschaftlich dabei, Erlebnisse zu liefern, die langjährige Fans mit einer neuen Generation von Spielern vereinen.

Über YS NET: YS NET Inc. ist ein unabhängiges Entwicklungsstudio, das 2008 vom innovativen Spielentwickler Yu Suzuki nach seiner Karriere bei SEGA gegründet wurde. Im Jahr 2015 kündigte Ys Net das Projekt Shenmue III auf Kickstarter an, was zu zwei Guinness-Weltrekorden führte, darunter der schnellsten Zusage von 1 Million Dollar für ein Crowdfunding-Spiel. Shenmue III wurde im Jahr 2019 für Fans auf der ganzen Welt für PlayStation und PC veröffentlicht.

Ob dieser neuer Deals zwischen ININ Games und YS NET Inc. auch dafür sorgen könnte, dass Shenmue III letztlich doch noch für Xbox veröffentlicht wird, steht noch nicht offiziell fest.