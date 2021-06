Sherlock Holmes: Chapter One: Kleider machen Verkleidungskünstler

Neues Feature-Video zu Sherlock Holmes Chapter One zeigt den Verkleidungskünstler Sherlock in Aktion.

Als krönenden Abschluss der E3-Ankündigungen haben Frogwares ein ausführliches Video veröffentlicht, welches das Verkleidungssystem in Aktion zeigt und mit brandneuem Material einen Überblick über das Spiel bietet.

Für Sherlock ist es unerlässlich, Informationen von Zeugen und Verdächtigen zu erhalten. Allerdings sind nicht alle Bewohner der Insel Cordona Fremden gegenüber aufgeschlossen. Mit einer gewissen Flexibilität, was das äußere Erscheinungsbild anbelangt, lassen sich aber womöglich selbst die verschwiegensten Zungen lösen.

Ähnlich wie bei früheren Detektivspielen aus dem Hause Frogwares soll es den Spielern jedoch nicht zu leicht gemacht werden: Du musst selbst herausfinden, welche Verkleidung bei welcher Person funktionieren könnte, indem du beobachtest, zusätzliche Hinweise nutzt oder einfach deinen logischen Verstand einsetzt. Das bedeutet übrigens im Umkehrschluss, dass eine unüberlegt gewählte Verkleidung bei deinem Gegenüber für noch mehr Misstrauen oder Abneigung sorgen kan.

Sherlock Holmes Chapter One erscheint noch in diesem Jahr für PC (Steam, Epic, GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.