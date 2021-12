Sherlock Holmes: Chapter One: Trailer voller Auszeichnungen

Der Sherlock Holmes: Chapter One Accolades Trailer steckt voller Auszeichnung und hat einiges zu feiern.

Drei Wochen nach seinem Debüt am 16. November hat Frogwares bekannt gegeben, dass Sherlock Holmes: Chapter One das am schnellsten verkaufte Spiel aller Zeiten der Serie ist und die Anfangsverkäufe aller zuvor veröffentlichten Sherlock Holmes-Spiele übertrifft.

Um diese Nachricht zu feiern, hat das Team einen Trailer mit Auszeichnungen veröffentlicht:

„Wir sind sehr stolz darauf, dass SHCO der sich am schnellsten verkaufende Sherlock Holmes-Titel im Vergleich zu unseren vorherigen Titeln ist, auch wenn er derzeit nur auf den Plattformen PC, PS5 und Xbox Series erhältlich ist. Als Frogwares-Publisher hat das Team einige unglaubliche Ergebnisse aus eigener Kraft erreicht, und obwohl wir seit über 20 Jahren Spiele machen, ist dies ein großer Schritt für uns und hoffentlich der erste von vielen.“ „Natürlich mussten wir die schwierige Entscheidung treffen, unsere PS4- und Xbox One-Versionen zu verschieben – wir müssen uns die Zeit nehmen, das Spiel auf der älteren Hardware zu polieren und zu testen, um eine zufriedenstellende Leistung zu gewährleisten. Das Team macht hier gute Fortschritte und im Moment gehen wir von einer Veröffentlichung im ersten Quartal für PS4 und Xbox One aus. Und zu guter Letzt haben wir eine coole Überraschung für Nintendo Switch-Spieler, die zwar nichts mit SCHO zu tun hat, aber mit etwas zu tun hat, an dem wir auch im Stillen gearbeitet haben. – Wael Amr, CEO, Frogwares“

Sherlock Holmes Chapter One ist ab sofort für PC (Steam, Epic, GOG), PS5 und Xbox Series X/S erhältlich und wird bald auch für PS4 und Xbox One erscheinen.