Sherlock Holmes: Chapter One: Video zeigt neue Preview-Spielszenen

Schaut euch in einem Preview-Gameplay-Video neue Spielszenen zu Sherlock Holmes Chapter One an.

Der junge Sherlock und sein Gefährte Jon sind auf die Insel Cordona zurückgekehrt, auf der sie einst ihre Kindheit verbracht haben. Der Tod von Sherlocks Mutter vor zehn Jahren hatte viele Fragen aufgeworfen, und nun versuchen Sherlock und Jon, Licht ins Dunkel zu bringen.

Die Inselstadt ist ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen, was sich stark in der Gesellschaft und Architektur widerspiegelt. Menschen aus Mitteleuropa, Südeuropa, Afrika und dem Nahen Osten haben sich im Laufe der Geschichte hier niedergelassen und prägen die fünf einzigartigen Stadtteile, die es für Sherlock zu erkunden gilt.

Sherlock Holmes Chapter One erscheint noch 2021 für PC (Steam, Epic, GOG), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Nun wurde das Spiel in einem neuen Preview-Gameplay-Video vorgestellt. Die Spielszenen sind dabei noch nicht final und das Spiel befindet sich noch in der Entwicklung.

Dennoch könnt ihr euch einen ersten kleinen Eindruck von der Spielmechanik verschaffen: