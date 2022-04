Sherlock Holmes: Chapter One: Xbox One-Version auf unbestimmte Zeit verschoben

Im November des vergangenen Jahres veröffentlichte Frogwares den Detektiv-Thriller Sherlock Holmes: Chapter One für die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Damals versprach man auch eine Version für die vorherige Konsolengeneration mit Xbox One und PlayStation 4 im ersten Quartal 2022 nachzureichen.

Doch daraus wird nun nichts mehr. Zumindest vorerst nicht.

In einem Statement erklärt der Entwickler die Situation, die dazu führte, dass zwar die PlayStation 4-Version noch nächste Woche erscheinen wird, nicht jedoch die Xbox One-Version.

Der Entwickler hat seinen Sitz in der Ukraine. Durch den Krieg ist man durch die gegenwärtige Situation nicht mehr in der Lage, die Xbox One-Version umzusetzen.

Daher wurde Sherlock Holmes: Chapter One für Xbox One verständlicherweise auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das komplette Statement im Original:

We have some important information for all of you waiting for the PS4 and Xbox One versions of Sherlock Holmes Chapter One.

PS4 version is coming next week. Xbox One is postponed indefinitely.

Read our statement for all the information on what happened and what to do next.

🧵 pic.twitter.com/ujuXH7IHRc

— Sherlock Holmes Chapter One (@SHolmes_Games) April 21, 2022