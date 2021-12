Sherlock Holmes: Chapter One: Xbox One-Version erscheint im nächsten Jahr

Seit dem 16. November ermitteln Spieler auf Xbox Series X|S in Sherlock Holmes: Chapter One als junger Detektiv.

Auch die Nachwuchsermittler auf Xbox One würden gerne ihre Arbeit aufnehmen, allerdings ist das Spiel für die letzte Konsolengeneration noch nicht erschienen.

Frogware versicherte Spieler jetzt, dass sowohl die Xbox One- als auch PlayStation 4-Version von Sherlock Holmes: Chapter One in Arbeit ist. Derzeit mache man gute Fortschritte und man peilt eine Veröffentlichung im ersten Quartal 2022 an.

Für die vorherige Generation benötige es noch Feinschliff und Tests auf der alten Hardware, um die Performance entsprechend anzupassen.

Important info regarding the PS4 and Xbox One versions. pic.twitter.com/QWco7B1uD2 — Sherlock Holmes Chapter One (@SHolmes_Games) December 7, 2021