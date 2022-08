Sherlock Holmes: The Awakened: Entwickler-Update zur Kickstarter-Kampagne

Das Team von Sherlock Holmes The Awakened meldet sich in einem Entwickler-Update zur Kickstarter-Kampagne zu Wort.

Sherlock Holmes: The Awakened ist ein Detektiv-Horror-Abenteuer zwischen Cthulhu und Sherlock Holmes. Das Spiel ist eine Fortsetzung der Geschichte des jungen Sherlock Holmes und Watson, die ihren ersten großen Fall gemeinsam lösen müssen.

Ein von Eldritch-Göttern besessener Kult treibt im Verborgenen sein Unwesen, um eine weltverändernde Prophezeiung herbeizuführen, und es liegt an dem jungen Detektiv-Duo, ihre Pläne zu vereiteln. Dies ist ein kreativer Ansatz, um herauszufinden, welche schrecklichen und realitätsverändernden Ereignisse eure Helden an einem so entscheidenden Punkt in ihrem Leben getroffen haben könnten, um sie zu den Charakteren zu formen, von denen ihr alle wisst, dass sie sie geworden sind.

Taucht ein in das Trauma und die Angst, die ihre Freundschaft für immer festigen, und in die Enthüllungen, die Sherlocks Verstand brechen und ihn zu dem fehlerhaften und geplagten Genie machen, das er sein soll. The Awakened wurde ursprünglich 2006 veröffentlicht und ist ein komplettes Remake, das von Grund auf neu entwickelt wurde, um in der Unreal Engine 4 zu glänzen.

Der ukrainische Entwickler Frogwares ist mit seiner Kickstarter-Kampagne live gegangen, um die Finanzierung seines Lovecraft’schen Horror-Abenteuers Sherlock Holmes: The Awakened zu sichern. Neben weiteren Details zum Spiel und einer Sammlung von Belohnungen für Unterstützer gibt es auf der Kampagnenseite auch zwei neue Videos des Teams.

Der erste offizielle Trailer, den wir euch gestern bereits präsentiert haben, zeigt einen jungen Holmes und Watson, die um ihr Leben fliehen. Eine Art „Missverständnis“ hat dazu geführt, dass das New Orlean Sheriffs‘ Department Jagd auf das Duo gemacht hat.

Nach ein paar knappen Fehlschüssen entkommen die angehenden Detektive in die Tiefen der umliegenden Sümpfe. Doch irgendetwas scheint merklich nicht zu stimmen, schon gar nicht mit Sherlock, der bereits den Bezug zur Realität zu verlieren scheint.

Das Team hat außerdem ein ausführliches Video zum Team-Update veröffentlicht. Neben starken Bildern von den Geschehnissen in der Ukraine während der Invasion, erklärt das Video, warum Frogwares sich für Kickstater entschieden haben, wie das Team derzeit mit der Situation umgeht und mehr darüber, was The Awakened sein wird, zusätzlich zu einigem Material über die Entwicklung des Spiels.

„Wir haben uns für Kickstater entschieden, um ein finanzielles Sicherheitsnetz für das Spiel zu schaffen, aber auch um zu versuchen, unseren engsten Fans, die uns jetzt unterstützen wollen, etwas zurückzugeben. Auf diese Weise können wir ihnen ein wenig Anerkennung geben, indem wir ihre Namen und Fotos in das Spiel einbauen, während es sich noch in der Entwicklung befindet.“ „Wir haben auch beschlossen, bei unseren anderen Belohnungen sehr realistisch zu sein und sie alle digital zu halten. Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass Entwickler Dinge versprochen haben, deren Umsetzung sehr zeitaufwändig war. Unser Team hat diesen Luxus einfach nicht“, sagte Sergiy Oganesyan, Kommunikationsdirektor bei Frogwares.

Alle herunterladbaren Belohnungen auf Kickstarter werden in Zukunft allen Spielern zum Kauf angeboten werden, aber Unterstützer der Kampagne werden diese Inhalte zuerst und mit einem deutlichen Rabatt erhalten, einschließlich des Spiels selbst.

Frogwares hat kein festes Veröffentlichungsdatum für Sherlock Holmes The Awakened, aber intern ist man sich einig, dass sie in der Lage sein werden, das Spiel bis Mitte 2023 fertigzustellen und auszuliefern, wenn nicht sogar früher. The Awakened wird für PC, PS4, PS5, XB1, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.

Das Update des Entwicklerteams könnt ihr euch hier anschauen: