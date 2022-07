Sherlock Holmes: The Awakened: Remake des Detektiv-Abenteuers angekündigt

Der ukrainische Entwickler Frogwares hat enthüllt, dass sein neues Spiel – Sherlock Holmes: The Awakened – ein komplettes Remake und eine grundlegende Überarbeitung des gleichnamigen Spiels von 2006 sein wird.

The Awakened, das zuvor unter dem Namen Project Palianytsia angekündigt wurde, ist eine düstere, von HP Lovecraft inspirierte Geschichte, die mit dem Handlungsbogen eines jungen Sherlock Holmes verknüpft ist, der seinen ersten großen Fall übernimmt, nachdem er sich in London niedergelassen hat.

The Awakened wird für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC erscheinen.

In Kürze wird eine Kickstarter-Kampagne gestartet, die helfen soll, die letzten Produktionsmittel für das Spiel zu sichern und den Fans einige weitere Boni und Belohnungen für die Unterstützung des Studios in einer Zeit zu bieten, in der sich ihr Land im Krieg befindet.

Der erste offizielle Trailer, ein Video-Update des Teams und weitere Details zur Spielmechanik werden mit dem Start der Kickstarter-Kampagne veröffentlicht.

Im Moment stellt das Team die ersten Screenshots und ausführliche Details zum Spiel zur Verfügung und bittet die Fans, sich für die Beobachtung der Kickstarter-Kampagne anzumelden, um benachrichtigt zu werden, sobald sie live geht.

Nachfolgend hat der Entwickler sehr ausführlich Fragen zum Remake beantwortet, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

In der Neuauflage von „Awakened“ übernimmt ein junger Sherlock seinen ersten großen Fall an der Seite seines neu gewonnenen Kumpels John Watson. Was wie ein einfacher Fall einer vermissten Person aussieht, entwickelt sich schnell zu einem Netz von Verschwörungen eines ruchlosen Kults, der den uralten Gott Cthulhu verehrt und versucht, eine uralte Prophezeiung zu erfüllen. Das Spiel führt das Detektiv-Duo an 4 Schauplätze – das viktorianische London, eine Schweizer Psychiatrie, die Bajous von New Orleans und die schottischen Highlands – während sie versuchen, die Realität vom Übernatürlichen zu trennen und den schattenhaften Verrückten das Handwerk zu legen.

Denys Chebotarov, Produzent bei Frogwares sagte dazu: „Die Idee, die beunruhigenden und grauenerregenden Ereignisse in The Awakened zu nutzen, um die Geschichte des jungen Sherlock fortzusetzen, schwebte schon eine Weile im Studio herum. Das übernatürliche, alles verzehrende kosmische Horror-Setting und das Gameplay eignen sich hervorragend für einen monumentalen, lebensverändernden Moment in Sherlocks prägenden Jahren. Etwas, das das übertrifft, was wir bereits in Sherlock Holmes Chapter One gemacht haben, und uns die Möglichkeit gibt, unsere kreative Sichtweise darauf fortzusetzen, was Sherlock erlebt haben könnte, um ein so gebrochenes und geplagtes Genie zu werden. Die Geschichte ist auch eine gute Gelegenheit, um zu zeigen, wie sich das tiefe Band zwischen Holmes und Watson verfestigt haben könnte. Das ist etwas, das wir absichtlich nicht in Sherlock Holmes Chapter One behandelt haben, aber ein Teil der Holmes-Geschichte, von dem wir wussten, dass wir ihn eines Tages behandeln wollten. Eine tiefgreifende und eindringliche Erfahrung, die die beiden zusammenbringt.“

„Wir wollten dieses Spiel schon immer einmal neu auflegen, aber der Krieg hat uns dazu gezwungen, es jetzt zu machen. Indem wir an einem Titel arbeiten, bei dem der Großteil des Inhalts, des Umfangs und der Handlung bereits nach wenigen Wochen feststeht, haben wir einen viel besser vorhersehbaren und strukturierten Entwicklungszyklus. Und Stabilität und Vorhersehbarkeit ist genau das, was wir jetzt brauchen, während der Rest unserer Tage so ungewiss bleibt.“