Sherlock Holmes: The Awakened: Spiel um einige Wochen verschoben

Frogwares musste die Entscheidung treffen, Sherlock Holmes The Awakened um ein paar Wochen zu verschieben. Ursprünglich dachten sie, sie würden im Februar/März fertig sein, aber die Situation in der Ukraine über den Winter hat das Spiel nun in den März/April verschoben.

Während die Entwicklung des Spiels seit April 2022 aufgrund des Krieges schon immer eine Herausforderung war, waren die letzten fünf Monate ab Oktober 2022 extrem schwierig für das Team, heißt es in einer Pressemeldung. Ursprünglich wollte Frogwares das Spiel Ende Februar/Anfang März veröffentlichen, aber die unerbittlichen Angriffe auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine haben das Team gezwungen, mit ständigen Stromausfällen zu arbeiten und die gesamte Produktionspipeline umzustellen.

Das Team entschied sich daher für eine Verzögerung von ein paar Wochen, die das Spiel auf Ende März/April 2023 verschiebt. Die Entwickler haben ein Update-Video veröffentlicht, das mehr über die aktuelle Situation in Kiew zeigt.

„Wir haben uns sehr bemüht, unser geplantes Veröffentlichungsfenster einzuhalten, aber die ständigen Stromunterbrechungen und die häufigen Raketenangriffe seit Oktober haben dazu geführt, dass wir fast jeden Monat neu planen und den Termin verschieben mussten. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem das Spiel inhaltlich fertig ist, so dass wir mit der abschließenden Qualitätssicherung, dem Feinschliff und der Vorbereitung der Veröffentlichung beginnen können. Es ist eine Untertreibung zu sagen, dass wir es leid sind, dass all dies unsere tägliche Arbeit seit Beginn des Winters beeinträchtigt hat. Aber wir tun unser Bestes, um voranzukommen. Sobald wir das Gefühl haben, dass wir vielleicht noch einen Monat von der Veröffentlichung entfernt sind, werden wir in der Lage sein, unser vollständiges Veröffentlichungsdatum mit einem genauen Tag bekannt zu geben“, Sergiy Oganesyan, Verlagsleiter, Frogwares.

Sherlock Holmes The Awakened wird für PC, PS4, PS5, XB1, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.