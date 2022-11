Sherlock Holmes: The Awakened: Was ist das für ein Spiel?

Zeigt ihnen, was ihr drauf habt, Sherlock! Sherlock Holmes The Awakened wurde bei den Golden Joystick Awards 2022 mit einem neuen Trailer vorgestellt.

Der ukrainische Entwickler Frogwares hat bei den Golden Joystick Awards 2022 einen neuen Trailer zu Sherlock Holmes The Awakened veröffentlicht.

Der Trailer zeigt neues Gameplay-Material, wie viel Spielzeit zu erwarten ist und ein kleines Update vom Team in der Ukraine. Weiter fasst das Video zusammen, worum es in dem Spiel geht und wie das Team mit der Entwicklung zurechtkommt, während der Krieg in der Ukraine in den zehnten Monat geht.

„Die letzten Wochen waren für das Team mit all den Raketen- und Selbstmorddrohnenangriffen auf Kiew psychisch sehr hart. Daher war es eine nette Abwechslung, als wir herausfanden, dass unser Spiel bei den diesjährigen Golden Joystick Awards vorgestellt wird. Vielen Dank an euch, dass ihr unserem Team in diesem Chaos einen Moment des Glücks und des Stolzes geschenkt habt“, Sergiy Oganesyan, Leiter der Abteilung Publishing, Frogwares.

Den Trailer gibt es hier zu sehen: