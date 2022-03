Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter: Redux-Version im Microsoft Store erhältlich

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter ist als Redux Version im Microsoft Store erhältlich.

Wegen rechtlicher Streitigkeiten mit dem Publisher Focus Home wurden 2019 einige Spiele des Entwicklers Frogwares aus den digitalen Stores entfernt.

Mittlerweile publiziert der in der Ukraine ansässige Entwickler Titel wie Sherlock Holmes: Crimes and Punishments selbst und hat diese mit dem Zusatz „Redux“ zurück in die Stores gebracht.

Seit einigen Tagen ist auch Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter wieder im Microsoft Store erhältlich. Ebenfalls mit dem Zusatz „Redux“.

Hinter dem Namenszusatz verbergen sich aber gegenüber dem Original keinerlei inhaltlichen Änderungen oder neu hinzugekommene Inhalte. Wer das Spiel also bereits besitzt, verpasst also nichts.

Falls ihr schon auf die Rückkehr des Spiels gewartet habt, dann könnt ihr Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter Redux jetzt für 39,99 Euro im Microsoft Store kaufen.