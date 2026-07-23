Shift at Midnight: Ab sofort für Xbox und im Game Pass verfügbar

Shift at Midnight ist ab sofort für Xbox Series X|S und PC erhältlich. Das kooperative Horror-Detektivspiel des australischen Solo-Entwicklers Bun Muen erscheint außerdem direkt im Xbox Game Pass und kann auf Xbox Series X|S, Xbox PC sowie über Xbox Cloud Gaming gespielt werden.

In Shift at Midnight übernehmen bis zu drei Spieler gemeinsam die Nachtschicht einer Tankstelle. Neben dem Auffüllen der Regale, dem Annehmen von Lieferungen und dem Bedienen der Kunden gilt es herauszufinden, welche Besucher tatsächlich Menschen sind – und welche sich als gefährliche Doppelgänger entpuppen.

Ermitteln, überleben und zusammenarbeiten

Jede Schicht wird zufällig generiert und stellt das Team vor neue Herausforderungen. Verdächtige Kunden können befragt, ihre Ausweise überprüft und ihre Angaben mit den Daten im Computer abgeglichen werden. Wird ein Doppelgänger übersehen, kehrt er später als tödliches Monster zurück.

Dann heißt es, Türen zu verbarrikadieren, Fallen aufzustellen und sich gemeinsam zu verstecken. Für zusätzliche Spannung sorgt ein integrierter Proximity-Chat, der die Kommunikation auf kurze Distanzen beschränkt.

Zum Start arbeitet Shift at Midnight außerdem mit Escape the Backrooms, Phasmophobia und YAPYAP zusammen und bietet auf Steam mehrere Horror-Bundle-Angebote an.