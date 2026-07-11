Shift at Midnight: Drei Spieler, dunkle Geheimnisse und Horror – dieses neue Xbox Game Pass-Spiel startet bald

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Image: Kwalee

Shift at Midnight bringt Koop-Detektiv-Horror zum Start in den Xbox Game Pass.

Shift at Midnight erweitert am 22. Juli den Xbox Game Pass und erscheint direkt zum Launch im Abo. Das Online-Koop-Detektiv-Horrorspiel ermöglicht es bis zu drei Spielern, gemeinsam mysteriöse Fälle zu untersuchen und sich unheimlichen Ereignissen zu stellen.

Das Spiel setzt auf Zusammenarbeit und kombiniert Ermittlungen mit Horror-Elementen. Gemeinsam müssen Spieler Hinweise finden, Rätsel lösen und die Gefahren der düsteren Spielwelt überleben.

Neben dem Xbox Game Pass erscheint Shift at Midnight zeitgleich für Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming und Steam.

Der Titel richtet sich besonders an Spieler, die kooperative Horror-Erlebnisse mit Freunden suchen und gemeinsam hinter die Geheimnisse einer unheimlichen Geschichte kommen möchten.

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2 Kommentare Added

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  1. Katanameister 494800 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 11.07.2026 - 13:51 Uhr

    Da hat man wohl das Genre verfehlt, das scheint mir eher ein lustiges Koop Spiel zu sein 😆.

    0

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