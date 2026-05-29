Shift at Midnight: Koop-Tankstellen-Simulation erscheint im Xbox Game Pass

Ein neues Detektiv-Horrorspiel für bis zu drei Spieler im Online-Koop kombiniert klassische Simulationselemente mit psychologischem Horror und einer permanenten Bedrohung durch sogenannte Doppelgänger.

Im Zentrum von Shift at Midnight steht der Alltag an einer Tankstelle, die in jeder Schicht zufällig generiert wird. Spieler müssen Regale auffüllen, Lieferungen annehmen, das Geschäft sauber halten und Kunden bedienen, um die geforderte Quote der Nachtschicht zu erreichen.

Doch der normale Arbeitsalltag ist nur die Oberfläche. Unter den Kunden befinden sich nicht-menschliche Wesen, die sich als Menschen tarnen. Spieler müssen diese mithilfe von Gesprächen, Ausweiskontrollen und Verhaltensbeobachtung identifizieren, bevor sie die Tankstelle verlassen.

Versagen die Spieler dabei, eskaliert die Situation: Die Doppelgänger kehren als feindliche Kreaturen zurück und beginnen eine direkte Jagd auf das Team. In diesem Fall müssen Spieler Barrikaden errichten, Fallen platzieren und sich verstecken, um zu überleben.

Die Mischung aus Simulation und Horror wird durch zufällig generierte Schichten verstärkt, wodurch keine zwei Spielrunden gleich ablaufen. Jede Entscheidung kann dabei über Leben und Tod entscheiden.

Ein weiterer zentraler Bestandteil ist der Online-Koop-Modus, der bis zu drei Spieler unterstützt. Ergänzt wird das Erlebnis durch einen Umgebungs-Sprachchat, der die Immersion verstärkt und die Zusammenarbeit oder Verwirrung im Team zusätzlich beeinflusst.

Shift at Midnight erscheint am 17. Juni im Xbox Game Pass.