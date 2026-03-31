SHIFT UP: Stellar Blade-Studio kündigt große Ankündigung an

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SHIFT UP plant eine neue Ankündigung für den 1. April und sorgt im Vorfeld für Spekulationen über kommende Projekte.

Der Entwickler SHIFT UP hat eine neue Ankündigung in Aussicht gestellt. Demnach soll am 1. April 2026 um 3:00 Uhr deutscher Zeit ein neues Projekt oder Update vorgestellt werden.

Konkrete Details zum Inhalt der Präsentation wurden bislang nicht genannt. Entsprechend sorgt der Termin bereits im Vorfeld für Spekulationen darüber, worum es sich bei der Enthüllung handeln könnte.

SHIFT UP ist vor allem für aktuelle Projekte im Action-Genre bekannt, weshalb viele Beobachter mit Neuigkeiten zu bestehenden Marken oder einem möglichen neuen Titel rechnen. Offiziell bestätigt ist bislang jedoch nichts.

Mit der zeitnahen Ankündigung dürfte sich bereits in wenigen Stunden zeigen, welche Inhalte das Studio präsentieren wird und welche Richtung die kommenden Projekte einschlagen.

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8 Kommentare Added

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  1. Katanameister 373940 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 31.03.2026 - 21:11 Uhr

    Sie könnten Stellar Blade auch mal langsam für Xbox bringen, ansonsten bin ich gespannt auf das neue Projekt.

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  2. kleineAmeise 148250 XP Master-at-Arms Onyx | 31.03.2026 - 21:11 Uhr

    Am 1. April um 3 Uhr morgens etwas ankündigen!?
    Hört sich wie ein früher Scherz an.

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  3. Homunculus 302240 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 31.03.2026 - 21:57 Uhr

    Würde mich nicht wundern, wenn es Aprilscherz ist.

    Ich hab heute schon Ankündigung für die Dreamcast 2 gesehen.. Hasse, dass Aprilscherze nun Tage davor und danach gemacht werden.

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