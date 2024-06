Shin Megami Tensei V: Vengeance: Werdet zu einem mächtigen Halbgott

ATLUS hat den Launch-Trailer für das postapokalyptische RPG Shin Megami Tensei V: Vengeance geteilt. Der Trailer stimmt die Spieler auf einen epischen Kampf in einem zerstörten Tokio ein, in dem sie sich für eine Seite in einem Krieg zwischen Engeln und Dämonen entscheiden können, wenn Shin Megami Tensei V: Vengeance am 14. Juni 2024 erscheint.

Shin Megami Tensei V: Vengeance führt die Story von Shin Megami Tensei V auf weitere Plattformen und beinhaltet den brandneuen Handlungsstrang „Buch der Vergeltung“. Das Spiel verfügt über unglaubliche Next-Gen-Grafik, neue Gebiete, Dämonen und Musik, die ein verbessertes Kampfsystem unterstützen, um eine vollere Gameplay-Erfahrung zu liefern.

Später am selben Tag hat ATLUS zudem ein Q&A-Video mit den Entwicklern veröffentlicht, in dem unter anderem Komponist Ryota Kozuka zuvor von der SMTV-Community eingereichte Fragen beantwortet.