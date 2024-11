Shines Over: The Damned: Horrorspiel erscheint diese Woche

Mit Shines Over: The Damned erscheint ein neues Horrorspiel in dieser Woche.

Shines Over: The Damned erscheint diese Woche für Xbox und bringt euch eine Welt voller Geheimnisse und Dunkelheit. Entwickelt von Juan-Mod Studio, bietet Shines Over: The Damned eine einzigartige Horrorgeschichte, die euch von Anfang an fesseln soll.

Erkundet weite Landstriche mit eurem treuen Hund, einem Deutschen Schäferhund. Stellt euch dabei dem Grauen und erlebt eine einzigartige Atmosphäre in Shines Over: The Damned.