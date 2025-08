SHINOBI: Art of Vengeance: Blick auf nostalgisch-moderne Ninja-Action

SHINOBI: Art of Vengeance Japan Expo 2025 zeigt ersten Blick auf nostalgisch moderne Ninja-Action. Spielerreaktionen und Entwicklerinterview liefern Eindrücke zur Revival-Strategie von SEGA und LizardCube.

Auf der Japan Expo 2025 in Paris erhielten Besucher erstmals hands-on-Einblicke in SHINOBI: Art of Vengeance, das Revival der ikonischen Ninja-Reihe.

Das Spiel entführt euch in eine mit Neo‑2D gezeichnete, handgezeichnete Welt, die klassische 2D-Action mit modernen visuellen Techniken verbindet. Die Entwickler Toru Ohara und Takaharu Terada erläuterten, wie die Zusammenarbeit mit LizardCube dazu beigetragen hat, Nostalgie mit zeitgemäßer Präsentation zu verschmelzen – jede Bewegung wird frame‑für‑frame animiert, fein abgestimmt und detailreich.

Das Interview zeigte den Fokus auf einen breiteren Zugang für neue Spieler, während die typische Härte der Serie intakt bleibt. Eine flexible Schwierigkeitsanpassung erlaubt findet sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger einen passenden Einstieg.

Die Entwickler betonten, dass Joe Musashi von Beginn an als Hauptfigur feststand – als personifizierte Legende und zentrales Element der Serie.

Erste Berichte von spielenden Messebesuchern beschreiben das Gameplay als flüssig, präzise und viszeral befriedigend: Kämpfe, Kombos und Ninpo-Fähigkeiten wirken organisch ineinandergreifend und verstärken das Gefühl eines modernen Arcade-Erlebnisses mit Tiefgang.

Auch Reddit-User zeigen sich beeindruckt vom Artstyle und der Umsetzung und loben die grafische Nostalgie verbunden mit frischer Dynamik. Falls ihr SHINOBI: Art of Vengeance selbst erleben möchtet, dann ladet euch jetzt die Xbox Demo herunter.