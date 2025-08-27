SHINOBI: Art of Vengeance: Der Meister der Ninja-Künste kehrt zurück

Image: SEGA

SHINOBI: Art of Vengeance entfesselt einen neuen Trailer im Vorfeld der offiziellen Veröffentlichung am 29. August.

Der Meister der Ninja-Künste kehrt zurück, um sich einem beispiellosen Übel zu stellen!

SEGA of America hat in Erwartung des Erscheinens von SHINOBI: Art of Vengeance am 29. August einen neuen Trailer veröffentlicht.

Der Trailer präsentiert den neuen 2D-Action-Plattformer, der in einer atemberaubenden, handgezeichneten Welt spielt, die in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Lizardcube erschaffen wurde – dem Studio hinter dem gefeierten Streets of Rage 4. SHINOBI: Art of Vengeance erscheint am 29. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch.

  1. Phonic 276885 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.08.2025 - 12:13 Uhr

    Sieht nicht schlecht aus, glaube aber das es nichts für mich ist.

    0
  2. Katanameister 185980 XP Battle Rifle Master | 27.08.2025 - 12:16 Uhr

    Dieses Spiel und Ninja Gaiden Ragebound sind auf jeden Fall noch auf meiner Wunschliste, gefällt mir außerordentlich gut.

    0
  3. danbu 55550 XP Nachwuchsadmin 7+ | 27.08.2025 - 12:16 Uhr

    Irgendwie spricht es mich nicht so an. Ninja Gaiden Ragebound trifft da viel mehr meinen Nerv. Fand aber auch die alten Shinobi-Teile jetzt nicht so überragend.

    0

