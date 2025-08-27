SHINOBI: Art of Vengeance: Der Meister der Ninja-Künste kehrt zurück

Der Meister der Ninja-Künste kehrt zurück, um sich einem beispiellosen Übel zu stellen!
SEGA of America hat in Erwartung des Erscheinens von SHINOBI: Art of Vengeance am 29. August einen neuen Trailer veröffentlicht.
Der Trailer präsentiert den neuen 2D-Action-Plattformer, der in einer atemberaubenden, handgezeichneten Welt spielt, die in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Lizardcube erschaffen wurde – dem Studio hinter dem gefeierten Streets of Rage 4. SHINOBI: Art of Vengeance erscheint am 29. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch.
Sieht nicht schlecht aus, glaube aber das es nichts für mich ist.
Dieses Spiel und Ninja Gaiden Ragebound sind auf jeden Fall noch auf meiner Wunschliste, gefällt mir außerordentlich gut.
Irgendwie spricht es mich nicht so an. Ninja Gaiden Ragebound trifft da viel mehr meinen Nerv. Fand aber auch die alten Shinobi-Teile jetzt nicht so überragend.