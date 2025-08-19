SHINOBI: Art of Vengeance: Dr. Eggman als Stage Villain enthüllt

Dr. Eggman wurde als Stage Villain in SHINOBI: Art of Vengeance enthüllt, außerdem gibt es exklusive Songs.

Wer lauert da im Schatten? Macht euch bereit, die Kraft der Shinobi zu entfesseln und euch in der SEGA Villains Stage von SHINOBI: Art of Vengeance legendären Endgegnern zu stellen.

Der erste Herausforderer, der sich Joe Musashi stellt, ist der böse Genie aus der Sonic the Hedgehog-Reihe, Dr. Eggman.

Bestellt die Digital Deluxe Edition von SHINOBI: Art of Vengeance jetzt vor, um 10 % zu sparen und die SEGA Villains Stage freizuschalten, wenn sie Anfang 2026 erscheint.

Weitere Gegner werden noch bekannt gegeben, also haltet die Augen offen für weitere Updates.

Neben diesem DLC-Teaser hat SEGA noch mehr coole Sachen geplant, um den Start von SHINOBI: Art of Vengeance am 29. August 2025 anzukündigen.

Young Dirty Bastard x SHINOBI: Art of Vengeance

Fans von SHINOBI und Hip-Hop können sich auf exklusive neue Songs von Young Dirty Bastard (YDB) von Wu Legacy und Sohn von Ol’ Dirty Bastard vom Wu-Tang Clan freuen.

Inspiriert von SHINOBI ist „The Path Just Begun“ ein neuer Song von YDB, der am 21. August 2025 auf allen Musik-Streaming-Plattformen veröffentlicht wird.

Passend zur Veröffentlichung des Songs am 21. August wird SEGA ein Video veröffentlichen, das die Musik und die Texte von YDB mit spannenden Gameplay-Szenen aus SHINOBI: Art of Vengeance verbindet. Haltet Ausschau nach dem Song und dem Trailer, die später in dieser Woche erscheinen werden!

Für alle, die sich voll und ganz im Ninja-Stil kleiden und die SHINOBI-Reihe feiern möchten, hat die Bekleidungsmarke Dirty Magic von YDB kürzlich eine SHINOBI-Bekleidungskollektion herausgebracht. Fans können SHINOBI-Merchandise wie T-Shirts, Hoodies und mehr für begrenzte Zeit bei Amazon kaufen.

SHINOBI: Art of Vengeance Ninja Legacy Challenge

Letztes Wochenende hat Speedrun.com eine einwöchige Speedrunning-Challenge gestartet, um die baldige Veröffentlichung von SHINOBI: Art of Vengeance zu feiern.

Spieler aller Generationen können sich der Herausforderung stellen und sich messen, um zu sehen, wie schnell sie sowohl den Klassiker SHINOBI III: Return of the Ninja Master aus dem Jahr 1993 als auch die kürzlich veröffentlichte Demo des neuesten Teils der Reihe, SHINOBI: Art of Vengeance, durchspielen können.

Die kostenlose Demo, die eine verbesserte Version des ersten Levels des Spiels enthält, steht ab sofort auf allen gängigen Plattformen zum Download bereit.