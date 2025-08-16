SHINOBI: Art of Vengeance: Einblick in die Wüstenetappe

Feindseliger Sand und verborgene Gefahren – das Wüstenlevel von SHINOBI: Art of Vengeance fordert eure ganze Aufmerksamkeit.

Im neuen Desert-Stage-Trailer zu SHINOBI: Art of Vengeance wird deutlich, dass die Wüste weit mehr ist als nur eine leere Kulisse. Euch erwartet ein feindseliges Terrain, das nicht nur von zahlreichen Gegnern bevölkert wird, sondern auch durch den Sand selbst zur Herausforderung wird.

Die Umgebung ist dynamisch und verlangt präzises Manövrieren über Dünen und durch unterirdische Bereiche.

Dabei gilt es, versteckte Geheimnisse zu entdecken und sich gegen alles zur Wehr zu setzen, was sich euch in den Weg stellt.

Die visuelle Gestaltung des Levels ist handgezeichnet und unterstreicht die intensive Atmosphäre des Spiels. Entwickelt wurde der Titel vom Team hinter Streets of Rage 4, was sich in der Kombination aus schnellem Kampfgeschehen und anspruchsvollem Plattforming widerspiegelt.

Der Release ist für den 29. August 2025 geplant.