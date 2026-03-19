SHINOBI: Art of Vengeance: Erhält neuen DLC mit SEGA-Schurken

Ein neuer DLC bringt bekannte SEGA-Schurken und zusätzliche Inhalte in SHINOBI: Art of Vengeance.

Für SHINOBI: Art of Vengeance wurde ein umfangreicher neuer DLC angekündigt. Der sogenannte SEGA-Schurken-Stufe-DLC erscheint am 3. April 2026 und bringt frische Inhalte sowie bekannte Gegenspieler aus anderen SEGA-Reihen ins Spiel.

Im Mittelpunkt stehen drei ikonische Bösewichte: Death Adder aus Golden Axe, Goro Majima aus Like a Dragon sowie Dr. Eggman aus Sonic the Hedgehog.

Der DLC erweitert das Spiel um fünf neue Levels, die von klassischen SEGA-Welten inspiriert sind.

Zusätzlich erwarten euch neue Inhalte wie:

Zwei „Boss Rush“-Modi

Drei neue Ninpo-Fähigkeiten

Drei neue Outfits für Joe Musashi

Sechs neue Musikstücke

Der DLC ist in der Digital Deluxe Edition enthalten, kann aber auch separat erworben werden.

Parallel dazu erscheint ein kostenloser Update-Patch, der unter anderem einen Hardcore-Modus, Anpassungen am Kampfsystem sowie Verbesserungen an Benutzeroberfläche und Tutorials mitbringt.

Der DLC erscheint am 3. April 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam).