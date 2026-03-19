SHINOBI: Art of Vengeance: Erhält neuen DLC mit SEGA-Schurken

Für SHINOBI: Art of Vengeance wurde ein umfangreicher neuer DLC angekündigt. Der sogenannte SEGA-Schurken-Stufe-DLC erscheint am 3. April 2026 und bringt frische Inhalte sowie bekannte Gegenspieler aus anderen SEGA-Reihen ins Spiel.
Im Mittelpunkt stehen drei ikonische Bösewichte: Death Adder aus Golden Axe, Goro Majima aus Like a Dragon sowie Dr. Eggman aus Sonic the Hedgehog.
Der DLC erweitert das Spiel um fünf neue Levels, die von klassischen SEGA-Welten inspiriert sind.
Zusätzlich erwarten euch neue Inhalte wie:
- Zwei „Boss Rush“-Modi
- Drei neue Ninpo-Fähigkeiten
- Drei neue Outfits für Joe Musashi
- Sechs neue Musikstücke
Der DLC ist in der Digital Deluxe Edition enthalten, kann aber auch separat erworben werden.
Parallel dazu erscheint ein kostenloser Update-Patch, der unter anderem einen Hardcore-Modus, Anpassungen am Kampfsystem sowie Verbesserungen an Benutzeroberfläche und Tutorials mitbringt.
Der DLC erscheint am 3. April 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam).
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Finde ich eher unpassend.
Nicht mein Spiel, aber ich finde die Idee cool.