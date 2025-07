SHINOBI: Art of Vengeance: Gefährlicher Hinterhof der Unterwelt und verrotteter Fisch

Gefährlicher Hinterhof der Unterwelt – Neue Gameplay-Szene zeigt düstere Fish Market Stage in SHINOBI: Art of Vengeance.

Mit einem neuen Stage-Introduction-Video hat das Team hinter SHINOBI: Art of Vengeance die Fish Market Stage enthüllt – ein düsteres, spannungsgeladenes Areal, das als Schauplatz für heimliche Infiltrationen und intensive Kämpfe dient.

In der offiziellen Beschreibung heißt es vielsagend: „Nicht alles, was hier verrottet, ist Fisch.“ Die Szenerie ist geprägt von engen Gassen, feuchten Holzbohlen und flackernden Lichtquellen. Hier lauern Feinde in den Schatten, und jede Ecke birgt tödliche Gefahren.