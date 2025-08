SHINOBI: Art of Vengeance: Kostenlose Demo steht zum Download bereit

SHINOBI: Art of Vengeance überrascht Spieler auf allen Plattformen mit einer kostenlosen Demo.

SEGA und Lizardcube freuen sich, bekannt zu geben, dass im Vorfeld der Veröffentlichung der Vollversion am Dienstag, den 29. August, ab sofort eine kostenlose Demo von SHINOBI: Art of Vengeance für PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch zum Herunterladen zur Verfügung steht.

SHINOBI: Art of Vengeance ist der brandneue 2D-Action-Plattformer von Lizardcube, dem Team hinter dem Hit-Brawler Streets of Rage 4, und folgt dem langjährigen Protagonisten der Serie und Meister der Ninja-Künste, Joe Musashi, der zu einer epischen Rachemission aufbricht und dafür eine Vielzahl an Stufen und Umgebungen durchqueren muss.

Die überlebensgroßen Bosse, das tiefgründige Kampfsystem und das flüssige, überzeugende Gameplay von SHINOBI: Art of Vengeance bringen Spieler dazu, laufend anzugreifen und zu reagieren – ohne je genug zu kriegen.

In der kostenlosen Demo können die Spieler die erste Stufe des Spiels erkunden, das Dorf Oboro. Dort müssen sie Gegner und Plattform-Hindernisse in atemberaubenden, handgezeichneten Umgebungen überwinden.

Um den Spielern ein aufregenderes Erlebnis zu bieten, werden für die Demo bestimmte Gameplay-Fähigkeiten aktiviert, die in der Vollversion des Spiels erst später freigeschaltet werden.

Hier geht’s zum Demo-Trailer zu SHINOBI: Art of Vengeance: