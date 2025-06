SHINOBI: Art of Vengeance: Laternenfest-Level bringt Licht in die Nacht

Der Klassiker SHINOBI: Art of Vengeance kehrt mit neuem Glanz zurück! Schaut euch hier das neue Lantern-Festival-Introduction-Video an.

Mit SHINOBI: Art of Vengeance kehrt eine legendäre Spielreihe in einem völlig neuen 2D-Action-Platformer zurück. Verantwortlich für das stilvolle handgezeichnete Design ist das Studio hinter Streets of Rage 4.

Im neu vorgestellten „Laternenfest“-Level entfaltet sich eine stimmungsvolle Kulisse, in der Feuerwerke und schwebende Laternen die nächtliche Szenerie in atmosphärisches Licht tauchen.

SHINOBI: Art of Vengeance erscheint am 29. August 2025.