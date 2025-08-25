SHINOBI: Art of Vengeance: Medaillenspiegel: Erste Wertungen eingetroffen

Am Freitag wird SEGA den 2D-Action-Plattformer SHINOBI: Art of Vengeance für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlichen.
Schon heute könnte ihr anhand des Medaillenspiegels sehen, ob sich das Warten auf den von LizardCube entwickelten Titel gelohnt hat.
SHINOBI: Art of Vengeance – Medaillenspiegel
- PSX Brasil 100/100
- PlayStation Universe 9,5/10
- COGconnected 92/100
- Shacknews 9/10
- TheSixthAxis 9/10
- Push Square 9/10
- Xbox Achievements 90%
- Press Start 9/10
- GamingBolt 9/10
- Worth Playing 9/10
- IGN 8/10
Sieht soweit gut aus. Das Genre läuft ja auch sehr gut gerade.
Year of the Ninja – auch für Sega. Sehr schön.
Scheint sehr gelungen zu sein, wenn man nach den Bewertungen geht.
Sieht ganz gut aus. Aber mit meinen Reflexen kann ichs wahrscheinlich vergessen ^^
Zieh dir mal die Demo. Genre ist sonst auch gar nicht meins, finds aber top!
Stimmt, gibts ja auf Steam.
Danke für die Erinnerung
mir persönlich sagt die Optik nicht so zu, ist mir zu Flashgame mässig
Das Spiel sagt mir zwar nichts, die Wertungen sind aber sehr gut.