SHINOBI: Art of Vengeance: Medaillenspiegel: Erste Wertungen eingetroffen

Schaut euch die ersten Wertungen zu SHINOBI: Art of Vengeance im Medaillenspiegel an.

Am Freitag wird SEGA den 2D-Action-Plattformer SHINOBI: Art of Vengeance für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlichen.

Schon heute könnte ihr anhand des Medaillenspiegels sehen, ob sich das Warten auf den von LizardCube entwickelten Titel gelohnt hat.

SHINOBI: Art of Vengeance – Medaillenspiegel

PSX Brasil 100/100

PlayStation Universe 9,5/10

COGconnected 92/100

Shacknews 9/10

TheSixthAxis 9/10

Push Square 9/10

Xbox Achievements 90%

Press Start 9/10

GamingBolt 9/10

Worth Playing 9/10

IGN 8/10