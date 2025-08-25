SHINOBI: Art of Vengeance: Medaillenspiegel: Erste Wertungen eingetroffen

8 Autor: , in News / SHINOBI: Art of Vengeance
Übersicht
Image: SEGA

Schaut euch die ersten Wertungen zu SHINOBI: Art of Vengeance im Medaillenspiegel an.

Am Freitag wird SEGA den 2D-Action-Plattformer SHINOBI: Art of Vengeance für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlichen.

Schon heute könnte ihr anhand des Medaillenspiegels sehen, ob sich das Warten auf den von LizardCube entwickelten Titel gelohnt hat.

SHINOBI: Art of Vengeance – Medaillenspiegel

  • PSX Brasil 100/100
  • PlayStation Universe 9,5/10
  • COGconnected 92/100
  • Shacknews 9/10
  • TheSixthAxis 9/10
  • Push Square 9/10
  • Xbox Achievements 90%
  • Press Start 9/10
  • GamingBolt 9/10
  • Worth Playing 9/10
  • IGN 8/10

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu SHINOBI: Art of Vengeance

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Ash2X 291140 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.08.2025 - 18:10 Uhr

    Year of the Ninja – auch für Sega. Sehr schön.

    0
  4. DrFreaK666 133920 XP Elite-at-Arms Silber | 25.08.2025 - 18:42 Uhr

    Sieht ganz gut aus. Aber mit meinen Reflexen kann ichs wahrscheinlich vergessen ^^

    0
  5. link82 4420 XP Beginner Level 2 | 25.08.2025 - 19:25 Uhr

    mir persönlich sagt die Optik nicht so zu, ist mir zu Flashgame mässig

    0

Hinterlasse eine Antwort