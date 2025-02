Shinobi: Art of Vengeance: Moderne Version der Reihe angekündigt

SEGA und die Schöpfer von Streets of Rage 4 tun sich zusammen, um mit Shinobi: Art of Vengeance eine moderne Version der beliebten Reihe zu liefern.

SEGA hat die Rückkehr der kultigen SHINOBI-Reihe mit SHINOBI: Art of Vengeance angekündigt, einem aufregenden neuen 2D-Action-Platformer, der in einer einzigartig illustrierten Welt spielt und in Zusammenarbeit mit Lizardcube, dem Studio hinter dem gefeierten Streets of Rage 4, entwickelt wurde.

SHINOBI: Art of Vengeance wurde erstmals bei The Game Awards 2023 zusammen mit anderen SEGA-Franchises vorgestellt und wird am 29. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch erscheinen. Es kann ab sofort auf ausgewählten Plattformen vorbestellt werden.

SHINOBI: Art of Vengeance folgt dem langjährigen Protagonisten der Serie und Meister der Ninja-Künste, Joe Musashi, der von einem früheren Abenteuer nach Hause kommt und sein Dorf niedergebrannt und seinen Clan in Stein verwandelt vorfindet. Von Rache getrieben, begibt sich Joe auf ein episches Abenteuer und kämpft in atemberaubenden, handgezeichneten Welten gegen Horden von Feinden und übermächtige Bosse.

SHINOBI: Art of Vengeance bietet zahlreiche Pfade, die es zu entdecken oder freizuschalten gilt, und ist vollgepackt mit einem flüssigen, überzeugenden Gameplay. Spieler werden laufend angreifen und reagieren müssen und einfach nicht genug bekommen.

Besondere Features:

Nutzt euer riesiges Ninja-Arsenal, darunter das große Katana Oborozuki, Kunai, Ninjutsu-Künste und Ninpo, um eure Gegner zu bezwingen. Meistert den Weg des Shinobi – Entfesselt grenzenlose Kombos mit einzigartigen Kampfaktionen, sammelt Amulette für verbesserte Fähigkeiten und entdeckt Ningi-Werkzeuge, um Hindernisse zu überwinden und neue Wege zu entdecken.

Entfesselt grenzenlose Kombos mit einzigartigen Kampfaktionen, sammelt Amulette für verbesserte Fähigkeiten und entdeckt Ningi-Werkzeuge, um Hindernisse zu überwinden und neue Wege zu entdecken. Reist durch eine stilistische neue Welt – Wagt euch durch mehr als ein Dutzend einzigartiger und optisch beeindruckender Level, von Militärbasen bis hin zu einer sengenden Wüste, die alle mit herausfordernden Plattform-Rätseln und versteckten Geheimnissen aufwarten.

SHINOBI: Art of Vengeance kann ab sofort auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Steam für 29,99 EUR vorbestellt werden. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt auch im Nintendo eShop vorbestellbar sein.

SHINOBI: Art of Vengeance Digital Deluxe Edition (39,99 EUR): Fans, die das ultimative Erlebnis suchen, erhalten frühzeitigen Zugriff auf das Spiel zusammen mit dem Digital-Deluxe-Saisonpass, der Folgendes enthält: Starter-Paket mit dem Geist-Outfit, „Leichter Heiler“-Amulett und Spielwährung Digitales Artbook + Soundtrack SEGA-Schurken-Stufe (erscheint Anfang 2026) mit Bossen, die auf ikonischen SEGA-Schurken basieren!

(39,99 EUR): Fans, die das ultimative Erlebnis suchen, erhalten frühzeitigen Zugriff auf das Spiel zusammen mit dem Digital-Deluxe-Saisonpass, der Folgendes enthält: Vorbesteller-Bonus: Fans, die das Spiel vorbestellen, erhalten einen Rabatt von 10 %, das Arcade-Original-Outfit und das Glücksjäger-Amulett.