SHINOBI: Art of Vengeance: Neo City Stage strahlt in hellem Licht

SEGA hat ein neues Video zum kommenden 2D-Action-Platformer SHINOBI: Art of Vengeance veröffentlicht. Es zeigt die Neo City-Stage des Spiels und gibt den Fans einen weiteren Einblick in eine der vielen visuell atemberaubenden handgezeichneten Welten, die vom Team von Lizardcube erschaffen wurden.

SHINOBI: Art of Vengeance ist ein neuer 2D-Action-Platformer, der in einer einzigartig illustrierten Welt spielt und in Zusammenarbeit mit Lizardcube, den Machern von Streets of Rage 4, entwickelt wurde.

Am 29. August 2025 erscheint SHINOBI: Art of Vengeance für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch. Vorbestellungen auf Xbox, PlayStation und Steam sind möglich.