SHINOBI: Art of Vengeance: Soundtrack von Yuzo Koshiro und Tiago Lopez

Vor kurzem hat SEGA bekannt gegeben, dass der Soundtrack für den kommenden 2D-Action-Plattformer SHINOBI: Art of Vengeance von niemand Geringerem als den legendären Gaming-Komponisten Tiago „Tee“ Lopes (Sonic Mania, Streets of Rage 4) und Yuzo Koshiro (The Revenge of Shinobi, Streets of Rage, Shenmue) vertont wird.

Anlässlich dieser News teilte der Hauptkomponist Tee Lopes eine kurze Botschaft mit den Fans, die man hier sehen kann:

🎶 Tune in for a brief message from @TeeLopes, the main composer of SHINOBI: Art of Vengeance! pic.twitter.com/4gUOPdwuNz — SEGA (@SEGA) June 18, 2025

SHINOBI: Art of Vengeance wurde in Zusammenarbeit mit Lizardcube, dem Studio hinter dem gefeierten Streets of Rage 4, entwickelt und folgt dem langjährigen Protagonisten der Serie und Meister der Ninja-Künste, Joe Musashi, der von einem früheren Abenteuer nach Hause kommt und sein Dorf niedergebrannt und seinen Clan in Stein verwandelt vorfindet.

Von Rache getrieben, begibt sich Joe auf ein episches Abenteuer und kämpft in atemberaubenden, handgezeichneten Welten gegen Horden von Feinden und übermächtige Bosse. SHINOBI: Art of Vengeance bietet zahlreiche Pfade, die es zu entdecken oder freizuschalten gilt, und ist vollgepackt mit einem flüssigen, überzeugenden Gameplay. Spieler werden laufend angreifen und reagieren müssen und einfach nicht genug bekommen.