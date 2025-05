SHINOBI: Art of Vengeance: Tragische Geschichte im neuen Story-Trailer

Schaut euch den neuen Story-Trailer zu SHINOBI: Art of Vengeance an und erfahrt mehr über die tragische Geschichte der Hauptfigur.

SEGA hat den neuesten Trailer für den kommenden 2D-Action-Plattformer SHINOBI: Art of Vengeance veröffentlicht.

Der neue Trailer mit dem wunderschönen Artwork von Lizardcube stellt die Prämisse des Spiels sowie einige mysteriöse neue Charaktere vor, die den Schauplatz für Ninja-Meister Joe Musashis Suche nach Rache bilden.

Der Trailer veranschaulicht die tragische Geschichte des Protagonisten Joe Musashi, der den Spieler durch den Verlust seines Dorfes und den tödlichen Fluch, der auf dem Oboro-Clan lastet, führt.

Da er nichts mehr hat, konzentriert er sich darauf, die Verantwortlichen für das Niederbrennen seines Dorfes zu besiegen – Lord Ruse und die ENE Corp. Doch der Weg dorthin birgt viele Herausforderungen, denn Lord Ruse verfügt über ein mächtiges, gestohlenes Artefakt, das ihm Unsterblichkeit verleiht.

Nichts und niemand kann sich ihm in den Weg stellen … oder etwa doch? Stellt euch der Herausforderung und werdet der ultimative Ninja!

SHINOBI: Art of Vengeance erscheint am 29. August 2025 und ab sofort auf PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und Steam zum Preis von 24,99 € vorbestellt werden. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt auch im Nintendo eShop vorbestellbar sein.