SHINOBI: Art of Vengeance: Viel Lob im neuen Accolades-Trailer

SHINOBI: Art of Vengeance hat nicht nur die Rückkehr einer ikonischen SEGA-Marke eingeläutet, sondern auch die Herzen der Spieler und Kritiker gleichermaßen erobert.
Der Accolades-Trailer feiert das Spiel als einen der besten 2D-Action-Plattformer des Jahres und zeigt eindrucksvoll, wie viel Lob das Werk von Lizardcube erhalten hat.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich spiele erst Lost Soul Aside, dann Shinobi, freue mich schon sehr, die Demo war schon sehr ansprechend.
Berechtigt, die Bewertungen und sehr gut wiederbelebt, die Marke.