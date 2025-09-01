SHINOBI: Art of Vengeance: Viel Lob im neuen Accolades-Trailer

Schaut euch einige ausgewählte Pressestimmen zu Shinobi: Art of Vengeance im Accolades-Trailer an!

SHINOBI: Art of Vengeance hat nicht nur die Rückkehr einer ikonischen SEGA-Marke eingeläutet, sondern auch die Herzen der Spieler und Kritiker gleichermaßen erobert.

Der Accolades-Trailer feiert das Spiel als einen der besten 2D-Action-Plattformer des Jahres und zeigt eindrucksvoll, wie viel Lob das Werk von Lizardcube erhalten hat.